Благовещенск, 14 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Руководитель администрации села Поярково в Михайловском районе Приамурья оставил свою должность по требованию прокуратуры. Причиной его увольнения стала утрата доверия — чиновник самостоятельно начислял себе премии и использовал служебную машину в личных целях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства сельской администрацией. Выяснилось, что в 2019 году глава населённого пункта премировал себя в честь Дня местного самоуправления, а также увеличивал себе зарплату, незаконно начисляя дополнительные выплаты за работу в праздничные и выходные дни.

«Проверкой выявлены также случаи использования главой сельсовета служебного автомобиля в неслужебное время в личных целях, незаконного возмещения затрат за ГСМ», — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство лишило чиновника полномочий через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта возглавлявший администрацию Благовещенского района Приамурья Евгений Седых задержан по подозрению в превышении полномочий. По предварительным данным, его действия нанесли бюджету муниципалитета ущерб в десятки миллионов рублей.