Донецк, 14 марта 2022, 10:52 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) на шахте имени Засядько начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских боевиков, сообщается в телеграм-канале Министерства угля и энергетики ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, в настоящее время в регионе сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация.
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