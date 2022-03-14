Донецк, , 10:52 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) на шахте имени Засядько начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских боевиков, сообщается в телеграм-канале Министерства угля и энергетики ДНР.

Шахта Smdnr.ru

«В 8:45 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол № 1 и № 3 ГУП ДНР шахты имени Засядько. Под землей находятся 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, в настоящее время в регионе сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: Басурин рассказал о гуманитарной ситуации в регионе