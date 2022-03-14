Калуга, 14 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Калуге местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях, совершенных под предлогом продажи санаторных путевок. Ущерб, причиненный калужанке, составил более 200 тысяч рублей. Об этом 14 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

На сайте в интернете, который внешне был идентичен сайту, с которого калужанка ранее заказывала санаторные путёвки, она заполнила персональные данные. Вскоре женщине позвонил незнакомец, который представился менеджером организации по оформлению путёвок. После уточнения деталей собеседник пояснил, что заказ оформлен и теперь необходимо внести деньги в качестве предоплаты. Затем в личные сообщения калужанки поступила ссылка, после перехода по которой с её счета списались деньги. Решив самостоятельно позвонить в санаторий, калужанка не смогла дозвониться по указанному на сайте номеру. Совершив еще несколько звонков, потерпевшая нашла в интернете официальную страницу оздоровительного учреждения и от сотрудника узнала, что оплаченные ею путевки забронированы не были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.