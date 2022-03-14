Ярославль, 14 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославле на 19-летнего юношу упала снежная глыба. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

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«13 марта текущего года с одного из домов по улице Свобода города Ярославля произошёл сход снежной массы на 19-летнего юношу. С полученными травмами он был доставлен в больницу. Степень тяжести вреда устанавливается», — пояснили в ярославском управлении СКР.

Сейчас правоохранители ведут проверку.