Карталы, Челябинская область, 14 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Карталах Челябинской области местная жительница попалась на краже 100 тысяч рублей. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба областного главка МВД.

40.мвд.рф Банкомат

По данным полиции, женщина 1958 года рождения не смогла получить эту суму из банкомата. Она сделала запрос на выдачу, но не дождалась, когда эта выдача произойдёт, так как система выдала ей информацию об ошибке.

результате гражданка ушла, а затем банкомат всё же выдал ей необходимую сумму. Оказавшаяся рядом женщина 1974 года рождения увидела деньги и забрала себе.

Часть похищенного она успела потратить, остальное вернули владелице. Теперь подозреваемой грозит пять лети колонии.