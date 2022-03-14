Кабул, 14 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что страна уже давно сталкивается с нехваткой квалифицированных медицинских работников. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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SIGAR написал в Твиттере, что в 2018 году в Афганистане насчитывалось в среднем 23 врача и медсестры на 10 000 человек, помощь могла быть оказана лишь 4,6% населения Афганистана.

SIGAR добавил, что после краха предыдущего правительства, неспособности Кабула платить зарплату работникам здравоохранения и нежелания многих сотрудников работать из-за отсутствия безопасности, количество медработников, в настоящее время, вероятно, намного меньше, чем раньше.

Тем временем Афганистан переживает новую волну коронавируса. Нехватка медицинских работников в этой ситуации может быть катастрофической.