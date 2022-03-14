Джакарта, 14 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Губернаторы из 34 индонезийских провинций вместе с президентом отправились на место строительства новой столицы Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Глава секретариата президента Херу Буди Хартоно заявил, что в настоящее время все эти официальные лица находятся на Калимантане.

Президент Джоко Видодо разбил лагерь на месте строительства новой столицы Индонезии и провел ритуал под названием Кенди Нусантара. Губернаторов попросили надеть традиционную одежду своих регионов, а также привезти воду и почву из своих регионов.

Губернаторы вместе с президентом также проведут совместную молитву.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодозаявил, что перенос столицы не означает, что государство хочет покинуть Джакарту.