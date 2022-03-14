Орландо, США, 14 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 116:114.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. В составе «Орландо» форвард Уэнделл Картер набрал 23 очка.

«Филадельфия» одержала 41-ю победу в 66 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 51-е поражение в 69 играх и идёт на 29-м месте.

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