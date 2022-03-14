Луганск, , 10:48 — REGNUM Киевские боевики загоняли свои танки во дворы жилых домов в городе Попасная и оттуда вели огонь. Об этом 14 марта рассказали жители Попасной, слова которых приводит Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кто стрелял… Украина», — заявила одна из жительниц города.

«Во дворы загоняют танки и начинают стрелять … Одна хата сгорит … Смотрим, там горит», — рассказала другая жительница Попасной.

При этом ранее в НМ ЛНР рассказали, что при наступлении на территорию города Попасная ими были обнаружены расстрелянные украинскими боевиками мирные жители, среди которых могут оказаться выжившие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что атака украинских боевиков на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофическим последствиям.