Самара, 14 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Председателя общественной организации «Народный контроль» обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения и злоупотреблении полномочиями в Самарской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что в обязанности обвиняемого председателя этой общественной входит информирование должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области о ставших ему известными фактах нарушения прав потребителей, а также случаях обнаружения опасной и недоброкачественной для здоровья жителей продукции.

По версии следствия, вопреки целям работы этой организации у фигуранта уголовного дела возник умысел на получение незаконного денежного вознаграждения.

«Так, согласно разработанному плану в ходе осуществления общественного контроля он, действуя под предлогом выявленных нарушений, выдвигал работникам торговли требование о передаче ему денежных средств за не уведомление им должностных лиц Роспотребнадзора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела угрожал потерпевшим привлечением к административной ответственности, после этого они соглашались с требованиями и передавали ему деньги.

«При этом их передача оформлялась через подписание договоров о якобы оказанных обвиняемым консультационных услугах», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что с 2017 по 2021 год фигурант уголовного дела получил незаконно свыше 240 тысяч рублей.

«Кроме того, данные противоправные действия обвиняемого привели к причинению существенного вреда правам и законным интересам неограниченного числа потребителей, выраженного в реализации продукции с нарушением установленных требований, а именно с нарушением сроков годности и правил маркировки товаров», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа и злоупотребления полномочиями.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.