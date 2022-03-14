Воронеж, , 10:47 — REGNUM Подъезд девятиэтажного дома на улице Хользунова в Воронеже, пострадавший в результате взрыва в ночь на 12 марта, подлежит восстановлению. Об этом написал в телегам-канале мэр Вадим Кстенин 14 марта.

На месте происшествия Пресс-служба администрации Воронежа

«Получили предварительное заключение — подъезд подлежит восстановлению, понятны технические решения по усилению конструкций, восстановлению плиты перекрытия. Сегодня определяемся со стоимостью всего комплекса работ, также будем замерять окна, устанавливать двери, нам предстоит ремонтировать и сами квартиры людей», — уточнил мэр.

Он также сообщил, что в гостинице на данный момент остаются 28 жителей пострадавшего от взрыва дома. На данный момент 34 квартиры обследованы, 13 из них готовы к возвращению жильцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта около 03:30 в девятиэтажном панельном 12-подъездном доме произошёл взрыв и последовавшее возгорание. Обрушились перекрытия между третьим и четвертным этажом шестого подъезда. В результате происшествия погибли жильцы двух квартир — 31-летний мужчина и пожилая женщина. Других пострадавших нет. СК возбудил уголовное дело, основная версия произошедшего — хлопок газовоздушной смеси.

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