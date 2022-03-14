Луганск, , 10:46 — REGNUM Мировая общественность не видит реальной ситуации на Украине. Об этом заявил ополченец Александр Санников из ЛНР.

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«Я не сдаюсь, я не оставил, не отчаялся. Дело даже не в Украине, а дело во всей мировой общественности… они не видят той ситуации, которая происходит. Европа… просто у неё в крови такое — поощрять нацизм, а потом от этого отворачиваться», — приводит слова Санникова RT.

Ополченец рассказал, что неонацистские батальоны прикрываются гражданами, расстреливают их и убивают. При этом люди на Западе «не поймут, где правда, где истина, потому что им не дают никакой информации».

По данным СМИ, Александр Санников является добровольцев с 2014 года, и выходит на передовую, несмотря на инвалидность.