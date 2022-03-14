Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли почти 7 тыс. мирных жителей из Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 14 марта.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло около 7000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли более 5,8 тыс. беженцев из Донбасса. В другие регионы России выехали почти 14 тыс. человек. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили 36,4 тыс. вынужденных переселенцев.

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