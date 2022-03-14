* талибов — запрещённая в России организация

Панджшер, , 10:46 — REGNUM Родственники Гуляма Сохи, владельца магазина в уезде Хендж афганской провинции Панджшер, сообщили Afghanistan International, что он умер после «жестоких пыток со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Один из его родственников сказал, что он исчез из своего магазина вечером 11 марта и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили его домой рано утром на следующий день с тяжёлыми травмами.

По его словам, сын Гуляма Сахи зашёл в их магазин в селе Мата уезда Хендж в 21:00, но обнаружил, что отца в магазине нет. Семья провела ночь в его поисках, но безрезультатно.

Наконец, около пяти часов утра талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привезли его на джипе и передали семье. Мужчина скончался вскоре после прибытия домой.

Родственники семьи говорят, что Голям Сахи рассказал жене в последние минуты своей жизни, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали его и «жестоко» пытали.

У 45-летнего Голяма Сахи остались четыре сына и две дочери.