Атланта, США, 14 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:128.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, на счету которого 47 очков. В составе «Индианы» Тайрис Халибёртон и Бадди Хилд набрали по 25 очков.

«Атланта» одержала 33-ю победу в 67 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 46-е поражение в 69 играх и идёт на 26-м месте.

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