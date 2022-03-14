Ижевск, , 10:45 — REGNUM В регионы России планируется распределить 95 тыс. жителей, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эвакуация жителей ЛНР Официальный сайт МВД ЛНР

Согласно документу, Удмуртия может принять 550 вынужденных переселенцев с территорий Украины, ДНР и ЛНР, включая лиц без гражданства.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 марта, в Удмуртии находились 15 жителей, эвакуированных с территории Донбасса. 13 человек остановились у родственников и знакомых. В Ижевске для приема жителей Донбасса подготовили два пункта временного размещения на 90 и 140 мест.

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