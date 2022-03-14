Ижевск, 14 марта 2022, 10:45 — REGNUM В регионы России планируется распределить 95 тыс. жителей, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Эвакуация жителей ЛНР
Эвакуация жителей ЛНР
Официальный сайт МВД ЛНР

Согласно документу, Удмуртия может принять 550 вынужденных переселенцев с территорий Украины, ДНР и ЛНР, включая лиц без гражданства.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 марта, в Удмуртии находились 15 жителей, эвакуированных с территории Донбасса. 13 человек остановились у родственников и знакомых. В Ижевске для приема жителей Донбасса подготовили два пункта временного размещения на 90 и 140 мест.

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