Пекин, , 11:11 — REGNUM Власти США должны разъяснить, чем занимаются их биологические лаборатории в других странах, в том числе на Украине. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 14 марта на брифинге.

Биологическая опасность DFID — UK Department for International Development

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Он прокомментировал сообщения о работе на Украине биолабораторий, получающих американское финансирование. Как сообщало ИА REGNUM, эти факты вскрылись в ходе российской военной спецоперации на Украине.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?» — сказал Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат добавил, что мировое сообщество обеспокоено военно-биологической деятельностью США. В соответствии с недавно появившейся информацией, десятки лабораторий в Украине исполняют заказы минобороны США.

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