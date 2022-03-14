Посёлок Бохан, Иркутская область, 14 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Житель Боханского района Иркутской области получил 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за сексуальные издевательства над собственной дочерью. Подробности сегодня, 14 марта, сообщает территориальное СУ СК РФ.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Следствием и судом установлено, что на протяжении 10 лет, начиная с 2011 года, мужчина, находясь по месту проживания в одном из сёл Боханского района, совершал с дочерью 2000 года рождения половые сношения и иные действия сексуального характера. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы.

Кроме того, мужчина угрожал расправой в отношении матери и младшей сестры, если дочь расскажет о происходящем.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в ноябре 2020 года, после того как супруга узнала обо всём и написала заявление.

Как сообщало 13 марта ИА REGNUM, в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Дело возбуждено в отношении сотрудника одного из подразделений регионального управления МВД России.

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