Оренбург, 14 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержан директор крестьянско-фермерского хозяйства. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Главу КФХ обвиняют в даче крупной взятки размере должностному лицу группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, мужчина действовал в интересах своего знакомого и передал 500 тысяч рублей третьему лицу за содействие в смягчении наказания либо освобождении от уголовной ответственности приятеля, который проходит фигурантом по делу о хищении денег при строительстве дороги.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области. В отношении главы КФХ избрана мера пресечения. Он заключен под стражу.