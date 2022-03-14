Нью-Йорк, США, 14 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:107.

Nba.com Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 53 очка. В составе «Никс» форвард Джулиус Рэндл набрал 26 очков.

«Бруклин» одержал 35-ю победу в 68 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 40-е поражение в 68 играх и идут на 21-м месте.

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