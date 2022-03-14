Лондон, 14 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Драма «Власть пса» была признана лучшей картиной по версии BAFTA. Соответствующая информация появилась на сайте премии.

Скриншот YouTube Фильм «Власть пса»

Режиссёром фильма выступила Джейн Кэмпион («Пианино»), она же впоследствии забрала награду лучшего режиссёра премии. Главные роли в проекте исполнили Бенедикт Камбербэтч, Коди Смит-Макфи, Кирстен Данст и Джесси Племонс. Продюсерами ленты вместе с Кэмпион стали Йен Каннинг («Лев»), Роджер Фраппье («Космос»), Таня Сегачян («Ангел») и Эмиль Шерманн («Тропы»). На звание лучшего фильма также претендовали «Дюна», «Вестсайдская история», «Белфаст», «Не смотрите наверх» и другие.

Напомним, что церемония награждения премии BAFTA прошла в ночь с 13 на 14 марта 2022 года. Лучшей британской картиной был признан «Белфаст».