Донецк, 14 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Атака украинских боевиков на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофическим последствиям, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Что касается последствий (подрыва Авдеевского коксохима), то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду — последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тушение пожара невозможно в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ.