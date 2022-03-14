Москва, , 10:37 — REGNUM Если в РФ разрешат покупать золото за иностранную валюту, то это может обернуться рядом проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала инициативу Минфина РФ разрешить гражданам РФ покупать инвестиционное золото в слитках за наличную валюту.

Золото Szaaman

«Неудивительно, что в текущей ситуации население может начать массово скупать золото. Здесь действует психологический фактор — люди стремятся конвертировать рубли так, чтобы сохранить средства, — сказала Ермилова. — Но золото — это долгосрочный актив. Для инвестирования на срок, превышающий 10 или 20 лет. Во всем нужна диверсификация. Надо иметь активы и в валюте, и в рублях, и в драгоценных металлах. Нельзя, как говорится, складывать все яйца в одну корзину. Что касается покупки золота за иностранную валюту, то сейчас это невозможно. При разрешении таких операций можно столкнуться с рядом проблем. Ведь стоимость иностранной валюты сейчас очень нестабильна. В отличие от стоимости золота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов России предложило разрешить гражданам РФ покупать инвестиционное золото в слитках за наличную иностранную валюту.

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