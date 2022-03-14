Уфа, 14 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Трех пропавших мальчиков нашли живыми в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Отклик».

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Костромской области Поиски

Сообщается, что мальчики 2006, 2009 и 2015 годов рождения ушли из дома 13 марта.

По информации некоторых СМИ, детей обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Их передали родителям. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии нашлись потерявшиеся в лесу подростки.