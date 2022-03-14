Москва, 14 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Россия требует от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша более настойчивых действия для решения проблем, вызванных неконструктивной линией США. Об этом сегодня, 14 марта, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев, передает РИА Новости.

ООН

По мнению представителя МИД РФ, генсек ООН должен быть более настойчив в том числе в вопросе об отказах в выдаче американских виз дипломатам из России, которые едут работать в ООН.

«МИД РФ активно противодействует неконструктивной линии американцев, регулярно поднимая данный вопрос на заседаниях соответствующих профильных органов, в частности, в комитете Генассамблеи и в главных комитетах ГА ООН», — пояснил Ильичев.

Как сообщало. объявленные властями США персонами нон грата 12 российских дипломатов при Организации Объединённых Наций, покинули Соединённые Штаты.

Читайте подробнее: Российские дипломаты при ООН, объявленные персонами нон грата, покинули США