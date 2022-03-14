Москва, , 10:38 — REGNUM Бывший солист группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин в третий раз стал отцом. Об этом сообщила его супруга Елена в личном Instagram-аккаунте 13 марта.

Ребёнок

По словам Елены Потехиной, певец принял участие в партнёрских родах. «Горжусь супругом! Подтверждаю, партнёрские роды — это круто. Пока не попробуешь, не поймёшь. Я его не выгоняла, дала выбор, но муж решил присутствовать от и до», — написала она. Пол и имя ребёнка пока держат в тайне.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Потехин и Елена Потехина состоят в браке с 2009 года. Пара воспитывает двух дочерей.

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