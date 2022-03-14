Москва, 14 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В нескольких интернет-ресурсах обнаружили данные более чем 100 тыс. карт клиентов российских банков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и данные компании Infosecurity.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

По словам основателя DLBI Ашота Оганесяна, речь идет о находках, сделанных на теневых форумах, в даркнете. Выявлено не менее одной попытки продажи сведений банковских карт.

В свою очередь управляющий RTM Group Евгений Царев отметил, рост утечек данных российских банковских клиентов есть, однако в распоряжение мошенников реквизиты попали давно. За последние три-четыре дня возникло много объявлений на теневом рынке о продаже данных по картам, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут стать жертвой новой уловки телефонных мошенников. Так, если ранее злоумышленники представлялись сотрудниками служб безопасности банков, работниками социальных служб, пенсионного фонда или полиции, то теперь они пытаются обмануть граждан с помощью аудиоробота и тонального набора цифр.

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