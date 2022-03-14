Казань, 14 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 12 марта средняя высота снежного покрова составляла 54 сантиметра, что на 20 сантиметров выше средних многолетних показателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

По данным мэрии, в столице Татарии высота снежного покрова достигает 67 см. Запасы воды в снеге выше средних значений в 1,5 раза. Почва промерзла до 46 см.

Пик паводка в Казани ожидается в конце марта, днем прогнозируется до 3−7 градусов выше ноля. Чтобы снизить риски подтопления, дорожные службы вывезли более 900 тыс. тонн снега. Ведется проверка гидротехнических сооружений. С 1 марта начались обходы домов, находящихся в зонах возможного подтопления. Для временного размещения населения определены 20 пунктов общей вместимостью более 9,3 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле 2021 года в Татарии обильное снеготаяние привело к подтоплению талыми водами десятки приусадебных участков.

Читайте также: В Татарии обнаружили свалку с токсичным снегом

Читайте также: На реках Саратовской области массово начнут взрывать лёд