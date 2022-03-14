Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону расселят трехэтажный дом 1907 года на улице Шаумяна. Здание признано аварийным.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

Дом изымут для муниципальных нужд «в связи с неисполнением собственниками помещений требования о реконструкции в установленный срок». Городской департамент имущественно-земельных отношений проведёт оценку недвижимости.

Площадь земли, на которой располагается дом, составляет 816 кв. метров. В здании расположено шесть жилых квартир, 27 жилых комнат и четыре нежилых помещения.