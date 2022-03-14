Тюмень, 14 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В центре Тюмени на строительной площадке одного из жилых комплексов мужчина сорвался с высоты 8 этажа и выжил. Об этом сообщает портал «МагаТюмень».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области изданию сообщили, что вызов в скорую помощь поступил утром 11 марта. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу №2 по поводу закрытого перелома грудного позвонка.

В УМВД России по Тюменской области заявили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петербурге рабочий-метростроевец погиб, упав с восьмиметровой высоты.