Лысьва, Пермский край, 14 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В городе Лысьве день 14 марта начался с тревожного сигнала о том, что заминирована школа № 2. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Анонимное заявление о готовящемся теракте поступило в единую дежурную диспетчерскую службу рано утром. Здание подвергли проверке до начала уроков. Эвакуация не потребовалась.

Информация о минировании здания оказалась ложной. Взрывных устройств не обнаружено. По факту ложного сообщения проводится проверка.