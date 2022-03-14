Чебоксары, 14 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Чувашию после двухдневных снегопадов вернётся солнечная погода. Ожидается потепление, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Оттепель

По его словам, северный циклон принёс в Чувашию потепление с небольшим снегом. Он будет оказывать влияние на погоду 15 и 16 марта в южной части республики, в то время как в северной половине 15 марта осадки прекратятся, и выглянет солнце. Несмотря на это, два предстоящих дня будет морозно и ветрено из-за поступления арктической воздушной массы: днём ожидается — 5 градусов, по ночам будет подмерзать до — 15 градусов.

17 марта прогнозируется солнечная погода с потеплением до нулевой отметки, а 18 марта температура может уйти в «плюс». По предварительным прогнозам, 20 марта западный ветер принесёт в Чувашию очередное потепление: днём ожидается до +5 градусов.

«Среднесуточная температура воздуха приблизится к нулевой отметке — это значит, что скоро начнётся метеорологическая весна», говорит Владимир Михайлов.