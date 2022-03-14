Москва, 14 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Обновленную карту линии фронта в Донбассе обнародовало 14 марта Минобороны России.

Карта военных действий в Донбассе Минобороны РФ на 14 марта 2022 года

Также ранее на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжили наступление и вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное, продвинувшись за сутки на 11 км.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр донецкой столицы Алексей Кулемзин сообщил, что школа и лицей в Донецке получили повреждения в результате обстрела украинских вооружённых формирований.