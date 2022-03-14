Душанбе, 14 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Движение транспорта по автодороге Душанбе — Чанак, которая соединяет столицу Таджикистана с севером страны, восстановлено. Об этом 14 марта сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря филиала компании IRS Далер Абдулло, обслуживающей дорогу.

Цитата из к/ф «Невозможно – это не навсегда». реж Александр Гуков. 2019. Россия Лавина

«Разрешено движение по трассе и для большегрузных автомашин», — отметил Абдулло.

Напомним, что автодорога была закрыта в конце прошлой недели из-за снежных завалов и опасности схода лавин.