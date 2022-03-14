Джакарта, 14 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что перенос столицы не означает, что государство хочет покинуть Джакарту. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Перенос столицы не означает, что мы хотим покинуть Джакарту. Нисколько. 58% ВВП страны приходится на Яву», — написал Джоко Видодо в Twitter. По словам главы государства, со строительством новой столицы в Индонезии появится город, отвечающий международным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что штамм коронавируса «Дельтакрон» не был обнаружен в стране.