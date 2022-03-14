Ярославль, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На Ярославском радиозаводе в третий раз прошла научно-методическая конференция «Базовая кафедра — связующее звено между вузом и работодателями. Лучшие практики в радиотехнической отрасли.» Главная тема — подготовка инженерных кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Конференция в Ярославле

В гости к ярославским коллегам приехали более 20 представителей десяти профильных вузов страны, многие присоединились к разговору в онлайн-формате. Главным партнером мероприятия стал ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 77% студентов, обучающихся по целевой программе подготовки кадров в интересах Ярославского радиозавода, обучаются именно в этом образовательном учреждении. А в 2015 году вуз и завод совместно основали Базовую кафедру цифровых технологий в радиотехнике. В ее работе участвуют ведущие специалисты предприятия, а студенты максимально вовлекаются в решение практических производственных задач.

«Задачи, которые были поставлены перед совместной Базовой кафедрой семь лет назад, успешно решаются, но пока только в одном — двух направлениях. Сейчас спектр задач перед заводом становится шире, поэтому мы предполагаем и расширение векторов взаимодействия, — говорит ректор ЯрГУ Александр Русаков. — Возможно, это будет уже несколько Базовых кафедр в направлениях, которые определяет сегодня перед производствами оборонно-промышленный комплекс, плюс к этому мы видим совместное участие в развитии высоких технологий. Я имею ввиду микроэлектронику, создание элементной базы и разработок в области искусственного интеллекта. В перспективе — перезагрузка университетского образования в целом. В связи с перезагрузкой мировой науки и образовательной системы, открываются новые рынки и меняются векторы научных исследований».

По итогам прошлого года коллектив Ярославского радиозавода был отмечен Благодарственным письмом губернатора Ярославской области за участие в организации и проведении мероприятий Года науки и технологий. В нем отмечено, что «Ярославский радиозавод активно привлекает в сферу науки и технологий талантливую молодежь, способствует внедрению передовых технологий и интеграции науки и промышленности».

Генеральный директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов так говорит о стоящих впереди задачах:

«Наша совместная с ЯрГУ инициатива предвосхитила потребности рынка труда, продиктованные сегодняшней экономической ситуацией. Воспитание своих инженерных кадров — мощный стимул для укрепления независимости и интеллектуализации экономики страны. Но в современных условиях работа Базовых кафедр это не совсем работа по подготовке кадров. Кадрового голода в стране нет. У нас есть дефицит талантливых и хорошо обученных специалистов. В дефиците люди, которые к 30 годам подходят с хорошим профессиональным опытом и с опытом в смежных отраслях. Сегодня вузы и заводы объединяются, чтобы продвигать прикладную науку. Надо воспитывать специалистов, которые в состоянии делать не только образцы новой продукции, но и создавать технологии. Вот это крайне важно. Нам необходимо создать для молодых людей «среду обитания», в которой вырастает современный инженер».

В ходе конференции было заслушано 12 докладов. Впервые в работе этого форума принял участие представитель Минпромторга РФ. Заместитель руководителя Федерального кадрового центра ОПК Сергей Карлов обсудил с делегатами вузов вопросы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса страны. Особый акцент он сделал на необходимости социального стимулирования студентов-целевиков со стороны предприятий.

«Благодаря принимаемым мерам в ближайшее время порядка 10 тысяч специалистов будут поступать в организации ОПК после окончания высшего и среднего профобразования. И я хочу отметить, что сами предприятия и организации к этому готовы, — рассказал Сергей Карлов. — В целом по оборонному комплексу существует опережающий уровень средней заработной платы по сравнению с уровнем промышленности регионов. На сегодняшней конференции я акцентировал внимание на целевом обучении, как мере господдержки, на обеспечении кадрами организаций ОПК и реализации государственного плана подготовки специалистов. Это сейчас актуально и позволит закрыть потребности предприятий ОПК и многих других организаций в специалистах с высшим образованием».