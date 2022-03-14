Москва, 14 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Фармацевтическая компания «Санофи» заявила, что продолжит работать в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта сообщили в пресс-службе данной организации.

(сс) FraukeFeind Лекарства

По ее информации, компания делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов.

«За время присутствия на российском рынке мы ни на день не приостанавливали свою деятельность и продолжаем свою работу. В настоящее время мы располагаем достаточными запасами на складах и работаем над обеспечением бесперебойных поставок препаратов «Санофи», — подчеркнули в компании.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие иностранные компании решили продолжить работу в России.