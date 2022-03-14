Ярославль, 14 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославской области сокращают количество коек, перепрофилированных для приёма больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения и фармации.

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В начале февраля 2022 года ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе было развёрнуто 2563 коронавирусные койки. Из них были заняты 2054. Помощь ковид-заражённым оказывалась в 24 больницах региона.

На 14 марта количество коронавирусных коек сократилось до 1 тысячи 363 из которых занято — 667. Часть медицинских организаций вернулась к привычному режиму работы, сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 17 больницах. В региональном депздраве заявляют, что эпидемиологическая ситуация в области продолжает стабилизироваться.