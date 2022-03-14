Душанбе, 14 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане. Об этом 14 марта сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Zeml.info Землетрясение

По последним данным, эпицентр землетрясения находился в Согдийской области. Отмечается, что расстояние от Ташкента — 126 км в юго-восточном направлении.

Отмечается, что в столице Узбекистана и Ташкентской области сила подземных толчков составила 2−3 балла. Землетрясение также ощутили в Сырдарьинской области страны.

О жертвах и пострадавших не сообщается.