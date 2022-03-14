В Таджикистане произошло землетрясение
Душанбе, 14 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане. Об этом 14 марта сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
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Землетрясение
По последним данным, эпицентр землетрясения находился в Согдийской области. Отмечается, что расстояние от Ташкента — 126 км в юго-восточном направлении.
Отмечается, что в столице Узбекистана и Ташкентской области сила подземных толчков составила 2−3 балла. Землетрясение также ощутили в Сырдарьинской области страны.
О жертвах и пострадавших не сообщается.