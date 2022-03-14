Красноярск, 14 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Красноярске следователи полиции завершили расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего горожанина в кражах из магазинов (ст. 158 УК РФ — «Кража»). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Представители сети магазинов детских товаров и одного супермаркета обратились в полицию с заявлениями о краже товаров в январе 2021 года.

Просмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили, что к преступлениям причастна неизвестная женщина. Она ходила по торговому залу, складывая в детскую коляску игрушки, а затем покидала магазин. В супермаркете злоумышленница сложила в коляску 33 бутылки коньяка и продукты питания.

Вскоре полицейские выяснили, что роль женщины сыграл 21-летний ранее не судимый житель Красноярска. Он был задержан.

Красноярец пояснил, что увидел в одном из фильмов, как герои для совершения преступления переодевались в женскую одежду. Он решил попробовать такой способ, для чего приобрёл парик, женскую одежду и детскую коляску. Общий ущерб составил 164 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области два молодых человека подозреваются в попытках демонтажа металлических конструкций моста для последующей их сдачи в скупку металлолома.

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