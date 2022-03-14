Южно-Сахалинск, 14 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На Сахалине в шести районах 15 марта возможен сход снежных лавин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Scientif38 Лавина

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Лавины могут сойти в Смирныховском, Углегорском, Невельском, Холмском, Долинском районах и в Южно-Сахалинске.

Спасатели предупредили население об опасности и напомнили правила поведения при попадании под снежную лавину.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели нашли и эвакуировали тело туриста, погибшего при сходе лавины в Окинском районе Бурятии.