Барнаул, 14 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и региональная гарантийная организация, работающая в составе Алтайского фонда МСП, в 2021 году предоставила субъектам малого и среднего бизнеса 136 поручительств в объеме 799,59 млн. руб., что, в свою очередь, обеспечило приток кредитных средств в предпринимательский сектор региона в сумме 2 298,5 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Малый бизнес в Алтайском крае. Алтайские сувениры

По информации руководителя региональной гарантийной организации Натальи Магель, большая часть привлеченных под поручительства Алтайского фонда МСП кредитов оформлена бизнесом в рамках льготных программ кредитования, при этом больше трети кредитов направлены на финансирование инвестиционных затрат заемщиков.

«В сегодняшней экономической ситуации, когда идет удорожание кредитных продуктов для субъектов бизнеса, Алтайский фонд МСП принимает ряд решений, которые позволят снизить финансовые расходы предпринимателей. В частности, 2 марта фондом принято решение о снижении комиссии за предоставление поручительства до 0,5 процентов годовых ля для всех заемщиков независимо от вида их деятельности и целей кредита», — сообщила Наталья Магель.

Также Алтайский фонд МСП сохранил условия предоставления поручительств для предпринимателей приоритетных сфер деятельности, они могут претендовать на гарантийное обеспечение в размере до 70% от суммы привлекаемого кредита или займа.

Для предпринимателей других сфер деятельности поручительство фонда может составлять до 50% от суммы заемного финансирования, при этом для отдельных категорий заемщиков (женщины-предприниматели, молодежь, предприятия из монопрофильных муниципальных образований), поручительство также предоставляется на максимальные 70% о т размера кредита/займа.

Так, например, бийский предприниматель Олег Абросимов, который с привлечением кредитных средств под гарантии фонда смог открыть на территории животноводческого комплекса в Зональном районе современный убойный цех, таким образом, снизив издержки, связанные с забоем.

По его словам, при сохранении поддержки на уровне прошлого года он сможет существенно развить переработку мяса и молока. Сейчас предприниматель развивает перерабатывающее производство и открывает фирменные магазины под торговой маркой «Крестьянский». В Бийске в марте этого года открылся новый торговый объект предпринимателя, продукция предприятия пользуется постоянным спросом.

«Государственная финансовая поддержка, конечно, большое подспорье бизнесу. Мы обратились в фонд в первый раз и остались довольны. Если нас будут поддерживать мы хорошо шагнем дальше», — отметил предприниматель. В его планах — открытие фирменного магазина в Барнауле.

«Бийская транспортная компания плюс» развивает транспортно-экспедиционную деятельность. В прошлом году под поручительство Алтайского фонда МСП руководство компании обновило транспортный парк. Директор компании Олег Кузнецов рассказал, что предприятие нуждается в квалифицированных кадрах, профессиональных водителях. Например, сейчас здесь открыты три вакансии.

Кстати, в бийской транспортной компании зарплата водителей существенно выше среднеотраслевой.

«Парк компании насчитывает 17 единиц седельных тягачей Scania с полуприцепами. География перевозок включает территорию всего Сибирского федерального округа», — рассказал предприниматель.

Сейчас заказы по перевозкам достаточно стабильны, на предприятии есть запасы запасных частей, масел, поэтому в компании не исключают планов по дальнейшему развитию деятельности.

«Количество предоставленных региональной гарантийной организацией кредитных поручительств и объём привлечённых предпринимателями, благодаря этим поручительствам, средств говорит о достаточной востребованности этой меры поддержки в нашем регионе», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия-За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» является одним из основных инструментов государственной поддержки бизнеса. Его основным целевым показателем является увеличение занятости в малом и среднем предпринимательстве, численность работающих в данном секторе в целом по стране должна превысить 25 миллионов человек к концу 2030 года.

По итогам 2021 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Алтайского края превысила значения допандемийного уровня и составила более 302 тысяч человек.