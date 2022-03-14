Москва, 14 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В РФ продолжат расти цены на контактные линзы и оптику для изготовления очков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ цены на данные виды товаров уже выросли на 30−40%.

waferboard Очки

«30 или 40% роста цен — это показатели, которые превосходят процент падения рубля. А значит, можно ожидать, что и в дальнейшем рост цен в данной нише продолжится, — сказал экономист. — Сейчас в продаже всё ещё находятся товары, закупленные до дестабилизации, и продаются они, соответственно, по старой стоимости. Речь идёт о мягких линзах и растворах для них — это по большей части импортные товары. То же касается и жестких линз, их производство в нашей стране практически отсутствует, а импортозамещение, как мы знаем, требует времени».

Скорее всего, как полагает эксперт, стоит ожидать перехода на «серые» схемы поставки.

«Как альтернатива — реорганизация закупок с ориентиром на те страны, что на сегодняшний день остаются для нас доступными», — добавил Чеглов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в России поставщики линз и оптики, необходимой для производства очков, повысили стоимость данной продукции.