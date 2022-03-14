Москва, 14 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В работе интернет-магазина Wildberries в России произошёл массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего о работу популярных интернет-ресурсов.

Pixabay.com Технические сбои

Так, на данный момент уже поступило более 12,2 тысячи жалоб. Большая часть пользователей (49%) сообщили о том, что у них не работает приложение Wildberries. У 40% возникли проблемы с отслеживанием заказов. А ещё 11% не могут зайти на сайт, потому что он не открывается.

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На неполадки чаще жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и ещё нескольких городов.