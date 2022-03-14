Владикавказ, 14 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии проводится проверка по факту отравления троих несовершеннолетних. Их доставили в больницу 11 марта. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Предполагается, что отравление произошло из-за неисправности газового оборудования.

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После оказания необходимой помощи мальчики — жители села Чермен, одному из которых семь лет, а другому — пять, отпущены домой под наблюдение врачей. Отравившаяся 13-летняя девочка продолжает лечение в Детской республиканской клинической больнице. Известно, что в момент отравления она была в гостях у родных в станице Архонской.

«По предварительным данным, отравление дети получили в результате неисправности газового оборудования и его неправильной эксплуатации. В помещениях, где находились несовершеннолетние, не было притока свежего воздуха, газ постепенно скапливался в комнатах»,— говорится в сообщении полиции.

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