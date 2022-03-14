Лондон, 14 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Картина «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва забрала пять наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Информация об этом появилась на сайте премии.

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса

Фильм «Дюна» стал обладателем премии BAFTA в номинациях «Оригинальный саундтрек», «Кинематография», «Лучшая работа художника-постановщика», «Звук» и «Специальные визуальные эффекты». Напомним, что оператором картины выступил Грейг Фрейзер, монтажёром — Джо Уокер. В качестве художника-постановщика был выбран Патрис Верметт, в качестве главы отдела визуальных эффектов — Пол Ламберт, а звукорежиссёрами стали Тео Грин и Марк Манджини. Саундтреки к картине «Дюна» написал композитор Ханс Циммер.

ИА REGNUM напоминает, что церемония премии BAFTA прошла в ночь с 13 на 14 марта. Лучшим фильмом была признана кинолента «Власть пса».