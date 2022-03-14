Москва, 14 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В 2022 году ВВП России может сократиться на 10% и более. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Investprofit.info ВВП России

«Снижение ВВП на 8% — это усредненное значение. ВВП в дальнейшем вполне может сократиться на 10% и более, — сказал Алиев. — Ситуация меняется быстро. Санкции и ограничения могут быть расширены не только для РФ, но и для наших партнёров, что приведёт к ещё большему сокращению данного показателя».

Что касается инфляции, то, как полагает Алиев, всё зависит от методики расчёта.

«Если считать по потребительской корзине, то инфляция может оказаться примерно на уровне 15%, но если взять более широкую номенклатуру товаров и услуг, то инфляция может быть и все 40%. Выход на более высокие значения также вполне вероятен, — сказал Алиев. — Курс рубля сейчас зависит в первую очередь от геополитики, другие факторы, такие как цены на нефть и экономика, отошли на второй и третий план. В целом пока рубль будет торговаться в диапазоне 115−140 рублей за доллар и 130−150 за евро при условии, что не возникнет новых форс-мажоров и ситуация не усугубится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович рассказал, что ВВП РФ может снизиться в интервале 6−9%.