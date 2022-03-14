Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, по сравнению с прошлой неделей, несколько ощутимее стала проблема с вывозом бытового мусора. Об этом свидетельствуют данные карты контейнерных площадок, опубликованной на сайте Смольного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Если на 10 марта 2022 года «лидером» по наличию проблемных контейнерных площадок был Колпинский район, то теперь ситуация изменилась. Ранее там этот показатель охватывал 4,7% площадок, сейчас же, 14 марта, — 4,3%.

«Лидерские» позиции в Петербурге по проблемам с мусором теперь занимают Курортный и Красносельский районы. Там ситуация тоже изменилась за несколько дней, и не в лучшую сторону. Если на 10 марта процент проблемных площадок составлял 4,6% и 4,2% соответственно, то теперь и там, и там — по 5%. В центральных районах, как и ранее, пока всё спокойно.

«К контейнеру просто не подойти, не знаю, как часто вывозится мусор, но этого явно не хватает. Мусор везде. Грязно! К контейнерам для утилизации пластика, картона и стекла просто не подойти. Мусор лежит за пределами контейнерами кучами, потому что контейнер давно переполнен», — сообщила жительница Курортного района Виктория Ф.

Напомним, что информационный ресурс формируется за счёт обращений местных жителей на сайт «Наш Санкт-Петербург». Любой желающий может оставить жалобу на какую-либо проблемную ситуацию в городе.