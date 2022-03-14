Сеул, 14 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост цен на топливо. Об этом 14 марта сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, средняя стоимость бензина по стране составила 1861,6 вон (~$1,51), что на 97,6 вон (~$0,079) больше, чем неделю назад.

Известно, что цены на топливо продолжают расти на протяжении восьми недель подряд.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Сеуле, где литр топлива стоит 2000 вон (~$1,61). В последний раз такие высокие цены на топливо наблюдались в столице в октябре 2013 года.

Эксперты отмечают, что увеличение стоимости топлива связано с ростом мировых цен на нефть.

В ноябре 2021 года правительство Южной Кореи приняло решение о снижении на 20% налога на топливо. В начале марта власти страны продлили действие сниженных налогов, однако в настоящее время правительство рассматривает возможность о снижении налога на 30%.

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