Вашингтон, 14 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который смог преодолеть отметку в 10 тыс. сразу в трёх показателях — очках, подборах и передачах. Об этом 14 марта сообщается на сайте лиги.

Shea Huening Леброн Джеймс

В матче с «Фиником» Джеймс набрал 31 очко, сделал семь подборов и отдал шесть результативных передач. Теперь на его счету 10 004 передачи, 10 150 подборов и 36 824 очка за карьеру.

Джеймс занимает третье место по набранным очкам, седьмое — по числу передач, 39-е — по подборам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Финикс» одержал победу над «Лейкерс» со счётом 140:111.